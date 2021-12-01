Доходы Сахалинской области в 2021 году увеличатся более чем на 8 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Общий объем доходной части бюджета Сахалинской области в 2021 году увеличивается более чем на 8,2 млрд рублей. Депутаты региона на комитете одобрили законопроект и выносят его на рассмотрение думы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе островного парламента.

"Законопроект разработан в связи с необходимостью уточнения сумм доходов и расходов региональной казны. Общий объем доходной части на 2021 год увеличен на 8 224 311,2 тыс. рублей и составит 154 635 760,2 тыс. рублей", - рассказали в думе.

По информации пресс-службы регионального парламента, поправки также уменьшают доходную часть 2022 года на 492 865,7 тыс. рублей. С учетом нововведений она составит 91 715 090,4 тыс. рублей. На 2023 год объем доходной части уменьшен на 492 865,7 тыс. рублей и составит 87 151 960,9 тыс. рублей.

Поправки в доходную часть областного бюджета обусловлены уточнением в конце сентября 2021 года Министерством экономического развития РФ параметров прогноза социально-экономического развития страны по среднегодовой стоимости нефти и курсу рубля к доллару, а также уточненных данных налоговых поступлений от сахалинских шельфовых проектов. Расходная часть региональной казны на 2021 год увеличится на 5 868 001,8 тыс. рублей и составит 162 718 875,6 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе.

Перераспределение средств

По данным думы, законопроектом вносятся изменения в ряд государственных программ Сахалинской области. Перераспределяются расходы в сфере здравоохранения и образования. В 2021 году на госпрограмму социальной поддержки населения расходы увеличиваются на 3 010 736,8 тыс. рублей. Речь идет о финансировании социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума малоимущим, социальной поддержке ветеранов труда, инвалидов, опекунов недееспособных граждан, а также выплате маткапитала, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, увеличены бюджетные инвестиции на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Шахтерске, пансионата для ветеранов в Корсакове, строительство здания для социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Маячок".

Финансирование госпрограммы "Доступная среда в Сахалинской области" в 2021 году увеличено на 15 536,5 тыс. рублей за счет бюджетных инвестиций в строительство дополнительного корпуса до 30 мест для областного реабилитационного центра для инвалидов. Увеличение по госпрограмме обеспечения населения качественным жильем в 2021 году составит 1 006 717,1 тыс. рублей, в том числе, за счет роста соцвыплат гражданам для строительства жилья в Южно-Сахалинске и Анивском районе, выплат молодым семьям в Южно-Сахалинске, Анивском, Долинском и Холмском районах.

Госпрограмма обеспечения населения качественными услугами ЖКХ увеличивается на 48 070,4 тыс. рублей, в основном за счет предоставления субсидий муниципальным образованиям на капремонт жилых домов, реконструкцию ряда объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, добавляются средства на многие госпрограммы.

В то же время уменьшается финансирование госпрограммы развития сферы культуры (на 25 253,9 тыс. рублей), охраны окружающей среды (на 7 955,8 тыс. рублей), развития энергетики (на 87 110,9 тыс. рублей), социально-экономического развития Курильских островов (на 1 684,3 тыс. рублей). Дефицит областного бюджета уменьшается на 2 356 309,4 тыс. рублей и составит 8 083 115,4 тыс. рублей.