ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Остров Хайнань будет форсировать развитие современного сельского хозяйства, активно привлекать к соответствующим проектам высококвалифицированных специалистов и профильные организации. Об этом говорится в материалах, предоставленных ТАСС пресс-канцелярией отдела пропаганды парткома провинции.

По данным властей, Хайнань, в частности, планирует создать в городе Санья селекционную "Кремниевую долину". Интерес к этой программе проявили такие крупные международные компании, как швейцарская Syngenta Group, германская KWS Saat Se, нидерландская Keygene и ведущие китайские предприятия в этой области - Longping High-Tech, Da Bei Nong Group, Join Hope Seed, Dunhuang Seed.

Благодаря стимулирующим мерам правительства там уже разместили свои филиалы и представительства 24 научно-технических объединения, количество сотрудников которых в сумме превышает 180 человек. Кроме того, правительство планирует привлечь еще порядка 60 исследовательских организаций и более 1,6 тыс. специалистов.

Стратегический проект

Как сообщила газета "Чайна дейли" со ссылкой на местные власти, важную роль в развитии сельского хозяйства Хайнаня будет играть находящийся в городе Санья научно-исследовательский центр по выведению семян Китайской академии сельскохозяйственных наук (КАСН), который должен способствовать обеспечению продовольственной безопасности КНР. Эта новая научно-производственная организация, созданная в мае, занимается активным изучением проблем, связанных с защитой и эффективным использованием зародышевой плазмы культурных растений, прорабатывает вопросы молекулярного проектирования и выведения новых сортов семян.

"Перед данным НИИ поставлена цель - консолидировать разрозненные исследования, обеспечить взаимодействие между учеными, бьющимися над решением задач в одиночку", - приводит издание слова президента КАСН Тан Хуацзюня. Как уточнил глава академии, центр по выведению семян должен способствовать трансформации режима проведения исследовательских работ на местах, чтобы благодаря лабораторным технологиям они осуществлялись круглый год, а не в зависимости от сезона.

По данным агентства Синьхуа, ранее академия представила план развития семеноводства в южной части острова. Работа, как отмечается, будет осуществляться в нескольких направлениях. В частности, правительство планирует стимулировать проведение независимых исследований, привлекать инновации для более эффективной деятельности предприятий аграрного сектора, формировать развитую технологическую базу, которая обеспечит долгосрочное развитие сельского хозяйства в соответствии с передовыми международными стандартами.

Как отметил представитель КАСН Чжан Хэчэн, среди ключевых задач - повысить конкурентоспособность сельского хозяйства Китая. По его словам, власти наметили ряд задач, в соответствии с которыми будут содействовать проведению фундаментальных исследований, развитию ключевых технологий, усилению защиты генетических ресурсов, повышению жизнестойкости растений и урожайности. Проект будет осуществляться при участии около 100 исследовательских групп, входящих в состав более чем 10 профильных научных институтов.

Плодотворные усилия

По сведениям газеты "Хайнань жибао", интенсивные меры хайнаньской администрации и центрального правительства КНР по развитию аграрного сектора в текущем году принесли очевидные плоды. В частности, сельскохозяйственный экспериментальный центр на территории инновационной зоны "Ячжоувань" в Санья вывел высокоэффективный гибридный сорт риса, который позволяет получать богатые урожаи дважды в год.

Как сообщило издание, организаторы проекта смогли собрать по 23,8 тонны с гектара. "Это свидетельствует о большом потенциале и означает, что в будущем мы сможем получить еще более обнадеживающие результаты", - утверждает ведущий научный сотрудник проекта Ван Фэй.

Эксперты сходятся во мнении, что Хайнань - наиболее подходящий регион Китая для развития селекции высокоурожайных культур. Этому способствует тропический климат и большое количество солнечных дней в году.

Кроме того, издание "Санья жибао" проинформировало, что указанный центр смог резко увеличить урожайность сои, почти вдвое превысив принятый в стране стандарт. Благодаря усилиям его сотрудников, стало возможным получать до примерно 3,6 тонны с одного гектара. К тому же время созревания данной сельскохозяйственной культуры сократилось примерно на треть.

"Мы работаем над тем, чтобы урожай сои можно было получить до пяти раз в год", - заявил профессор Национального центра по исследованию сои при Нанкинском сельскохозяйственном университете (восточная провинция Цзянсу) Лю Фандун. Он принимает активное участие в селекционных проектах на Хайнане и считает, что с учетом полученных результатов самая южная провинция КНР способна значительно ускорить проекты в данной области, а также снизить издержки по их реализации.

"Такие достижения стали для нас настоящим сюрпризом", - признался он.

Географический охват программы

Санья - не единственное место на Хайнане, где ведется активная деятельность по развитию передовых форм сельского хозяйства. Правительство Китая принимает меры для того, чтобы программа повышения урожайности охватила весь остров и учитывала максимально широкий перечень продукции, в том числе морепродукты.

Ранее газета "Хайнань жибао" сообщила, что администрация города Вэньчан на северо-востоке острова намерена создать ведущую в КНР базу национального уровня по выращиванию рыбы и прочей морской пищевой продукции. Проект по наращиванию поставок осуществляется с учетом передовых экологичных стандартов. Этому, в частности, способствуют инновационные формы индустриализации проектов, умные технологии и новые многоплановые модели, позволяющие резко повысить производительность аграрных хозяйств.

Как уточнили местные власти, для более динамичного развития указанного сектора в последнее время на Хайнане создаются комплексные формы межотраслевого сотрудничества с участием предприятий туристической индустрии, ресторанов, гостиниц и торговых фирм. Развитие такой комплексной структуры, по мнению специалистов, позволит существенно повысить добавленную стоимость товаров и услуг. Кроме того, в сельской местности будут постоянно создаваться новые рабочие места.

Внедрение инноваций на практике

Ранее хайнаньские СМИ сообщили, что Китайская академия тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) создала в Санья открытый механизм для развития аграрного сектора, который позволяет продуктивно использовать достижения в области селекции растений. Проект курируют лабораторный центр и научно-исследовательский комплекс в "Ячжоувань" при участии филиалов нескольких ведущих китайских вузов.

Программа пользуется активной поддержкой правительства КНР. В задачи этой комплексной структуры входит не только научно-исследовательская деятельность, но и широкое внедрение разработок в сельском хозяйстве путем взаимодействия с заинтересованными организациями и частными лицами.

"Наши исследования и наблюдения за вредоносными факторами, препятствующими развитию растений, приносят новые плоды. На Хайнане постепенно формируются признанные селекционные бренды", - заявил заместитель главы CATAS Го Аньпин.

Он уточнил, что местный климат, а также почвы идеально подходят для выведения жизнестойких сельскохозяйственных культур.

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сотен научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С разработками в Санья тесно связана судьба ведущего китайского селекционера, "отца гибридного риса" Юань Лунпина (1930-2021), который в течение последних более чем 50 лет регулярно туда приезжал зимой.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть создан развитый научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань", власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.