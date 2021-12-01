Совфед дал Минтрансу право определять перечень платных услуг на автовокзалах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который наделяет Минтранс РФ правом определять перечень платных услуг на автовокзалах. Министерство также получит полномочия по формированию списка соответствующих тарифов и сборов.

Документ признает утратившим силу положение о том, что условия пользования услугами на автовокзале едины для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, использующих маршрут, в состав которого включен вокзал.

Владелец такого объекта теперь должен будет установить в договоре единые условия пользования платными услугами для тех, кто работает на маршруте. Именно в договоре будут предусмотрены услуги из перечня, который разработает Минтранс. При этом речь идет как об услугах для пассажиров, так и об услугах для транспортных средств и их экипажей. Законом предусмотрен и порядок формирования соответствующих тарифов.

Владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается навязывать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и участникам договора простого товарищества платные услуги, в которых такие лица не заинтересованы и которые не входят в обязательные платные услуги, взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог. Закон также обязывает владельца вокзала разместить на своем официальном сайте перечень платных услуг, в том числе обязательных, и тарифов на данные услуги. В случае отсутствия у владельца автостанции сайта указанный перечень размещается им непосредственно в здании автостанции, причем в месте, доступном для общего пользования.

Закон призван прекратить практику, когда перевозчики берут процент с каждого билета, тем самым заставляя пассажиров по-разному платить за одни и те же условия перевозок.