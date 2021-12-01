Кабмин планирует развивать различные форматы финансовой поддержки бизнеса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ планирует поддерживать бизнес по четырем основным направлениям, в том числе развивать различные форматы финансовой поддержки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения [по поддержке бизнеса], поэтому мы планируем действовать по четырем основным направлениям", - сказал Мишустин.

"Первое, прежде всего, это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер. В числе ближайших задач - расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи", - продолжил глава кабмина.

Мишустин сообщил, что бизнес активно использует меры государственной поддержки в пандемию, за грантами в ФНС за ноябрь обратилось более 523 тыс. компаний.

"Правительством задействован целый ряд мер поддержки, инструментарий постоянно обновляется с учетом, разумеется, текущих вызовов, например, такого фактора, как распространение коронавируса", - сказал Мишустин.

"Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии. <…> По динамике запросов мы видим, что бизнес активно использовал эти возможности, в частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523 тыс. компаний. По программе ФОТ 3.0 [на] кредиты на 18 месяцев под 3% было подано более 40 тыс. заявок", - продолжил глава кабмина.

Есть и другие решения, напомнил Мишустин. Так, правительство направило в Госдуму пакет законопроектов, который призван запустить эксперимент по переводу самых маленьких предприятий на специальный новый налоговый режим. Такая автоматизированная упрощенная система налогообложения рассчитана на помощь наиболее массовому сектору малых и средних предприятий, отметил премьер.

Кроме того, продолжит действовать практика по автоматическому продлению лицензий, которая появилась в начале пандемии. "Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты летной годности, разрешения на строительство и многие другие документы", - сказал Мишустин, уточнив, что в общей сложности это коснется более 10 тыс. разрешительных документов. Он добавил, что такой подход сокращает издержки бизнеса и помогает предпринимателям тратить меньше времени на контакты с властями.