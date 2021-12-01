Медвеженская ветроэлектростанция на Ставрополье начала поставки электроэнергии

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Медвеженская ветроэлектростанция (ВЭС), установленная мощность которой составляет 60 МВт, начала поставки на оптовый рынок электроэнергии. Об этом сообщили в среду в АО "Новавинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома).

"С 1 декабря 2021 года Медвеженская ВЭС в Ставропольском крае начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Станция имеет установленную мощность 60 МВт и состоит из 24 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%", - сообщается на сайте компании.

Медвеженская ветроэлектростанция стала шестым завершенным ветропарком "Новавинда" и четвертым в Ставропольском крае. Создание ВЭС от момента получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию заняло менее года.

"За два года мы ввели уже 720 МВт ветроэнергетических мощностей на юге России... Сейчас перед нами стоит следующий вызов - строительство ветропарков в рамках программы ДПМ 2.0, к требованиям которой мы подошли полностью технически и организационно подготовленными", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Новавинд" Александра Корчагина.

АО "Новавинд" создано Росатомом в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году Росатом также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "Новавинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.