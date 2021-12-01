Совфед одобрил закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий единообразный подход к механизму выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Документ был инициирован правительством.

Согласно действующему регулированию, государственная корпорация "Роскосмос" была не вправе выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения корпорации и подведомственных ей организаций.

Теперь проблема будет решена путем предоставления госкорпорации "Роскосмос" таких полномочий в отношении всех объектов космической инфраструктуры. Эти меры позволят ускорить строительство и ввод в эксплуатацию соответствующих объектов.

Реализация положений закона будет способствовать достижению целей деятельности корпорации и реализации мероприятий госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", говорится в пояснительной записке.