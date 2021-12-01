"Газпром" указал на суточные рекорды отбора газа из европейских ПХГ в ноябре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем газа в европейских подземных хранилищах к концу ноября уже на 23,4% (на 20,8 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня, при этом на третьей и четвертой неделе ноября отмечались суточные рекорды отбора, говорится в сообщении "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября объем активного газа в европейских подземных хранилищах - на 23,4% (на 20,8 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 18% от объема газа, закачанного в летний период. С 16 по 18 ноября и с 23 по 25 ноября были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений", - отметили в компании. При этом сам "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Как добавили в российском холдинге, запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 млрд куб. м) и уже приближаются к отметке начала закачки.