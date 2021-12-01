Российский бизнес получил более 1,1 тыс. кредитов под зонтичное поручительство

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские банки выдали более 1,1 тыс. кредитов предпринимателям на сумму чуть меньше 10 млрд рублей под зонтичное поручительство. Об этом в среду на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) сообщил генеральный директор Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

"Главная задача для нас - это защита бизнеса от высоких процентных ставок и расширение доступа большего числа малых и средних компаний к кредитованию. Решить это позволяет запущенный по поручению президента РФ механизм зонтичных поручительств. Это упрощенный процесс получения кредита под поручительство Корпорации. Теперь оно выдается вместе с кредитом в банке, в разы быстрее. При этом Корпорация формирует и следит за структурой кредитного портфеля банков. На сегодняшний день в "пилоте" - девять федеральных и региональных банков. За 2,5 месяца под наше 50-процентное поручительство более 1 тыс. 100 кредитов было выдано на сумму чуть меньше 10 млрд [рублей]", - сказал он.

Исаевич подчеркнул, что каждый четвертый кредит был выдан предпринимателям из числа пострадавших отраслей. По его словам, ежедневный диалог с бизнесом показывает, что доступ к заемному финансированию остается одним из главных запросов, в условиях пандемии он стал еще острее. Каждый второй отказ связан с отсутствием залога, отметил гендиректор КМСП. Поэтому бизнес вынужден брать потребкредиты со средней ставкой 17%, подчеркнул он.

"За счет контроля структуры кредитных портфелей сегодня мы видим следующую сегментацию. Первое - снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5 п.п. выше для предпринимателя. Второе - заемное финансирование стало доступно тем предпринимателям, которые ранее не могли получить кредиты. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит в рамках механизма. Третье: в текущем портфеле 97% - это компании малого и микробизнеса, в которых заняты более 8 тыс. сотрудников", - сказал Исаевич.

Он подчеркнул, что продукт доступен предпринимателям по всей стране. На сегодняшний день лидерами по количеству получателей кредитов являются Крым и Севастополь - всего за три недели предприниматели полуострова привлекли кредитов на сумму более 360 млн рублей, отметил Исаевич. "Со следующего года мы масштабируем зонтичную модель, чтобы предприниматели смогли привлечь на развитие своего дела не менее 170 млрд рублей", - сказал он.