Власти Петербурга направят 7,4 млрд руб. на развитие инфраструктуры ОЭЗ в 2022-2024 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2022-2024 годах планируют направить на развитие объектов инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" 7,4 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.", в котором предусмотрены бюджетные инвестиции АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург". <…> Город совокупно планирует выделить на развитие объектов инфраструктуры ОЭЗ с 2022 по 2024 г. более 7,365 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены, в частности, на приобретение части имущественного комплекса индустриального парка "Марьино" (Петродворцовый район Петербурга), на выполнение работ по проектированию и строительству инженерной подготовки новой площадки ОЭЗ в производственной зоне "Парнас". Это позволит обеспечить дополнительно порядка 70 га подготовленной территории для предоставления под инвестиционные проекты на территории ОЭЗ. Кроме того, средства предназначены для строительства мелиоративного канала и локальных очистных сооружений.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ зарегистрирован 61 резидент. Объем заявленных инвестиций в проекты - 92,74 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках - "Нойдорф" (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.