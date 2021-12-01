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Ущерб от кибермошенничества в ХМАО вырос на треть по сравнению с прошлым годом

В 2021 году жертвами мошенников стали почти 4,8 тыс. жителей региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ущерб граждан Ханты-Мансийского автономного округа от кибермошенничества по сравнению с 2020 годом вырос на треть. Жертвами стали почти 4,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре в среду.

"С начала года в Югре жертвами [кибермошенников] стали почти 4 800 человек, они лишились свыше 650 млн рублей. Ущерб по сравнению с прошлым годом вырос на треть", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в среднем за сутки граждане отдают мошенникам по 2 млн рублей. Иногда суммы могут варьироваться и до 20 млн, в основном в праздничные и выходные дни.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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