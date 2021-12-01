Ремонт дороги между двумя крупнейшими городами Омской области завершат в 2022 году

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области завершат в 2022 году ремонт последних участков трехсоткилометровой автодороги, соединяющей Омск с Тарой, старейшим и вторым по величине городом региона, сообщила в среду пресс-служба Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Это направление имеет большое экономическое, культурное и туристическое значение.

"Финансирование ремонта 305-километровой трассы ведется с 2017 года. За пять лет на эти цели было выделено порядка 4 млрд рублей, и это позволило нам исправить практически все проблемные участки автодороги. В следующем году мы ожидаем еще 309 млн рублей, на которые будет произведен ремонт оставшихся 12,2 км трассы. На этом ремонт автодороги можно будет считать завершенным", - цитирует пресс-служба главу омского Минстроя Антона Заева.

По его словам, эта дорога имеет не только связующее и экономическое, но также культурное и историческое значение. "Это направление очень востребовано среди туристов, а перспектива города Тары стать российской столицей мотокросса в скором времени привлечет туда еще больший поток гостей (в Таре построен современный мотодром, на котором в 2021 году прошел один из этапом чемпионата России по мотокроссу - прим. ТАСС). Поэтому обеспечение качественного ремонта этой трассы - одна из приоритетных задач в работе нашей дорожной службы", - считает министр.

Особое значение трасса Омск - Тара приобретает после включения Росавтодором в опорную сеть автодорог Омской области дорогу Тобольск (Тюменская область) - Тара - Томск. Планируемая реконструкция этого направления оживит экономику северных района региона. В настоящий момент ежегодно между Омском и Тарой проезжает более 1,5 тыс. машин, включая большегрузные. Современная технология укрепления дорожного основания позволит надолго сохранить дороги и предупредить образование колейности и деформации проезжей части. В 2021 году на ремонт 11 участков этой дороги общей протяженностью 58 км было направлено 1,44 млрд рублей.

Город Тара, основанный в 1594 году, - первое русское поселение на территории современной Омской области и второй по величине город региона с населением более 27 тыс. человек. Тара потеряла свое стратегическое и торговое значение в 1782 году, когда южнее города была основана Омская крепость, через которую прошел Сибирский тракт.