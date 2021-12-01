Мосбиржа планирует запустить индекс на акции медицинских компаний

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московская биржа планирует запустить индекс на акции медицинских компаний, сообщил глава торговой площадки Юрий Денисов.

"У нас сейчас идут эмитенты в медицине, поэтому мы может быть в ближайшее время увидим очередной индекс", - рассказал он, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия Зовет!".

С апреля 2021 года торговая площадка начала расчет новых отраслевых индексов - Индекса информационных технологий, куда вошли бумаги "Яндекса", Mail.ru Group, HeadHunter и Ozon, а также Индекса строительных компаний, куда были включены акции ГК "Самолет", ГК "ПИК", группы ЛСР и группы "Эталон".

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.