Старший вице-президент ВТБ считает, что социальный аспект является основным в повестке ESG

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Социальный аспект является основным в повестке ESG (environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление), однако он незаслуженно пока остается в тени. Такое мнение озвучил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

"Итак, ESG. За какие-то полтора года эта аббревиатура их трех букв ворвалась в нашу жизнь и, в принципе, стала мейнстримом. Так много важных и умных людей уже высказали свою точку зрения по этому поводу. Казалось бы, что здесь еще можно нового сказать. Однако, по-моему мнению, когда мы говорим о ESG, есть один аспект и он, мне кажется, основной. Этот аспект, мне кажется, незаслуженно в тени - аспект социальный", - сказал он.

ESG - это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.