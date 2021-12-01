Forbes: руководители нефтегазовых компаний возглавили рейтинг зарплат в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Руководители нефтегазовых компаний возглавили рейтинг высоких зарплат в России в 2021 году. Их доход составил $3 млн в год, это на 9% больше, чем в 2020 году, сообщил журнал Forbes.

Второе место рейтинга заняли руководители сферы тяжелой промышленности. Их доход составил $2,2 млн, что на 20% больше, чем в предыдущем году. На третьем месте руководители в области телекоммуникаций, их доход составил $1,9 млн, что на 46% больше по сравнению с 2020 годом.

Далее в рейтинге следуют топ-менеджеры коммерческих банков, инвестиционных банков, торговых сетей, транспортных, страховых и строительных компаний, производителей потребительских товаров, агрохолдингов и фармацевтических компаний.

Рейтинг 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров в этом году основывается на данных шести консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена: Ward Howell, RosExpert, Odgers Berndtson, Horton International, Transearch, Recruitment boutique S.M.Art, сообщает Forbes.

За основу для составления рейтинга взяты суммы вознаграждений, которые компании выплатили топ-менеджерам за 2020 год или назначили в 2021 году.