"Транснефть" в ноябре увеличила прокачку нефти на 8,7%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в ноябре 2021 года выросла на 8,7% в сравнении с данными ноября 2020 года, до 39,36 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце выросла в годовом выражении на 5,2%, до 17,03 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в ноябре было прокачано 2,9 млн тонн нефти, что на 20,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт около 10 млн тонн нефти (рост на 33,2% к ноябрю 2020 года).

Кроме того, "Транснефть" в декабре планирует транспортировать по системе 40,19 млн тонн нефти, из которых 38,92 млн тонн - российской, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

Чуть более 21,69 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и 17,95 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в текущем месяце запланирована в объеме 3,12 млн тонн. Через порты России на экспорт в декабре планируется отгрузить 10,5 млн тонн нефти, следует из данных Демина.

Он сообщил, что из Новороссийска в декабре планируется отправить на экспорт 1,6 млн тонн нефти, из Приморска - 3,1 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 2,6 млн тонн нефти, из Козьмино - 3,2 млн тонн нефти. Кроме того, отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в декабре из портов запланирована в объеме около 2,4 млн тонн.