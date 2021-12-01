Льготы для МСП Поморья, пострадавших от пандемии, будут действовать до конца 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших от ограничительных антикоронавирусных мер, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН), введены в Архангельской области до 31 декабря 2024 года. Соответствующее решение в среду на сессии приняли депутаты Архангельского областного собрания, сообщает пресс-службы регионального парламента.

"На территории Архангельской области с 1 января следующего года будут действовать налоговые льготы для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Закон будет действовать по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка снижается с 6% до 1%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка снижается с 15% до 5% процентов. Льгота коснется примерно 6,5 тыс. предпринимателей. "При необходимости спектр видов деятельности, попадающих в льготную категорию, может быть расширен", - сказал журналистам председатель комитета областного собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов.

Льготы будут действовать в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, внутреннего водного и сухопутного пассажирского транспорта, информационных технологий, гостиничного и туристического бизнеса. В перечне также деятельность в сфере образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставления бытовых услуг населению, ремонта компьютеров, демонстрации кинофильмов, общественного питания, организации конференции и выставок, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Закон распространяется на предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и имеющих статус социальных предприятий. Воспользоваться льготой смогут и предприятия розничной торговли, осуществляющие свою деятельность в труднодоступных населенных пунктах Архангельской области, перечень которых утвержден соответствующим областным законом.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.