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Цена нефти Urals в Европе опустилась ниже $70 за баррель впервые с сентября

Нефть марки Urals подешевела вслед за снижением мировых котировок

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимость российской нефти марки Urals в Европе опустилась во вторник, 30 ноября, ниже $70 за баррель, до отметки $69,98 за баррель, впервые с сентября. Об этом говорится в сообщении международного ценового агентства Argus.

На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals опустилась по сравнению с понедельником, 29 ноября, на $3,99 за баррель, до $69,98 за баррель. В Средиземноморье (CIF Augusta) стоимость российской нефти опустилась до $70,28 за баррель.

Нефть марки Urals подешевела вслед за снижением мировых котировок. "Давление на цены оказала информация об ужесточении ограничений на передвижение в некоторых странах из-за нового штамма COVID-19 в Южной Африке", - отмечается в сообщении агентства.

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