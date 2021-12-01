Сумма требований клиентов Mouzenidis Travel составляет более 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сумма требований клиентов российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel, поступившая в страховую компанию "ТИТ" по состоянию на 30 ноября, составляет более 1,1 млрд рублей, сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора СК "ТИТ" Татьяна Анчеева.

"Сумма требований туристов группы компаний "Музенидис Трэвел", поступившая в ООО "СК "ТИТ" на 30.11.2021 г., составляет более 1,1 млрд рублей", - сказала Анчеева.

По ее словам, к настоящему моменту в страховую компанию обратились более 7 тыс. клиентов туроператора. При этом, обязательства "ТИТ" по договорам гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта составляют 80,5 млн рублей.

12 ноября российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. Ростуризм исключил компанию из федерального реестра туроператоров. Позже в Российском союзе туриндустрии сообщили, что долг четырех юридических лиц Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет 1,3 млрд рублей, пострадавшими от действий туроператора признаны около 25 тыс. человек.