ВСК внедрила искусственный интеллект в онлайн-урегулирование страховых случаев по каско

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания ВСК первой на страховом рынке внедрила технологию искусственного интеллекта в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско, следует из сообщения страховщика.

"ВСК первой среди страховых компаний внедрила искусственный интеллект по автоматическому распознаванию повреждений в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско. Технология уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям", - указано в сообщении компании.

Сервис позволяет сократить скорость получения направления на ремонт с семи дней до двух часов после фиксации страхового события онлайн. Искусственный интеллект активизируется на стадии оформления ДТП после того, как клиент загрузит фотографии с места происшествия в мобильное приложение. На первом этапе ИИ по фото распознает части автомобиля, сопоставляет их с эталонным контуром машины без повреждений и с помощью специального алгоритма выделяет деформированные участки авто, а также определяет место и тип повреждения - царапину, скол, вмятину и так далее. Далее технология по каждой поврежденной детали оперативно подбирает формат ремонта: починку или замену детали. На последнем этапе система выдает страхователю заключение с перечислением повреждений, и после обработки заявки страхователь автоматически получает сформированное направление на ремонт.

ВСК отмечает, что в дальнейшем применение технологии искусственного интеллекта совместно с другими цифровыми сервисами позволит страхователю отправиться в выбранный самостоятельно технический центр в любое время и с места ДТП. Кроме того, искусственный интеллект будет способен прогнозировать работы по скрытым повреждениям, что практически исключает ошибку в определении размера убытка.

По словам члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, более 60% наших клиентов уже сейчас выбирают именно дистанционное урегулирование.

"Если сами технологии искусственного интеллекта уже внедряются повсеместно, то основная задача, которая стоит перед менеджментом компаний, - это перестроить процессы с учетом новой технологии. Работать по-старому больше невозможно. А это серьезная работа не только внутри компании, но и со всеми игроками рынка авто: станциями технического обслуживания, экспертами, автодилерами", - отметила она.