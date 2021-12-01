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СП считает, что модель межбюджетных отношений в здравоохранении требует корректировки

К 2024 году Счетная палата ожидает увеличения общих расходов на здравоохранение до порядка 5,6 трлн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Действующая модель межбюджетных отношений в сфере здравоохранения требует корректировки. Об этом в среду заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова на форуме "Здравоохранение в России - 2021".

"Да, бюджет на здравоохранение в целом растет, но нам важно, чтобы полномочия регионов были выполнены. Однако результаты наших мероприятий показывают, что действующая модель построения межбюджетных отношений в сфере здравоохранения требует корректировки. Мы видим несовершенства методики распределения субвенций, предоставляемых из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС. В частности, не учтена специфика заболеваний в разных регионах, ценовые факторы. Поэтому, на наш взгляд, есть еще, над чем поработать, выстраивая межбюджетные отношения в отрасли в целом", - сказала Изотова.

Она отметила, что к 2024 году Счетная палата ожидает увеличения общих расходов на здравоохранение до порядка 5,6 трлн рублей. При этом в 2019 году их сумма составила 3,8 трлн рублей.

При этом Изотова подчеркнула, что одного роста расходов недостаточно для поддержания устойчивости здравоохранения.

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