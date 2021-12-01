Кубань предлагает разрешить строить объекты сельхозтуризма на виноградопригодных землях

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Внесение изменений в федеральный закон о виноградарстве и виноделии, позволяющих возводить на виноградопригодных землях объекты сельскохозяйственного туризма, будет стимулировать легализацию виноградопригодных земель и развитие винного туризм. Об этом заявил в ходе совещания в Совфеде вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка

"Норма земельного градостроительного законодательства не допускает строительство таких объектов на сельхозземлях, которые относят к категориям сельхозугодий. Необходимо дополнить федеральный закон о виноградарстве и виноделии статьей "Винный туризм" и закрепить это понятие как одного из видом сельскохозяйственного туризма с наиболее полным и конкретным описанием видов деятельности по оказанию услуг. А также дополнить закон разрешением размещать на виноградопригодных землях здания, сооружения и иные объекты, входящие в имущественный комплекс виноградарских и винодельческих предприятий, объекты винного туризма. Это будет дополнительный стимул по включению участков в федеральный реестр виноградоприродных земель", - заявил Коробка.

На примере Краснодарского края, являющегося одним из основных винодельческих регионов РФ, Коробка пояснил, что на Кубани 25 предприятий занимаются направлением винного туризма, в среднем ежегодно их посещают более 200 тыс. туристов, в 2019 допандемийном году поток туристов на эти предприятия составил порядка 300 тыс. человек. По его словам, доходов от реализации вина приходится на винный туризм. Вице-губернатор Краснодарского края пояснил, что еще минимум 30 виноделен в Краснодарском крае готовы были бы развивать винный туризм, но для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру.

"Это огромная перспектива для развития отрасли и туристического направления в регионе", - заявил Коробка. Он отметил, что в регионе 78 тыс. га виноградопригодных земель, используются из них более 28 тыс. Вице-губернатор Краснодарского края Также считает, что для недопущения нецелевого использования таких земель под строительство обычных туристических объектов возможность развивать винный туризм нужно предоставить только компаниям, имеющим лицензию на производство винной продукции.

В Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе. Общая площадь виноградников Кубани на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в РФ. Основные товарные виноградники расположены: Темрюкский район - 19 тыс. га, Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.