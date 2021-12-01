"Газпром" и Белоруссия подписали протокол о формировании цены поставок газа в 2022 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и Белоруссия подписали протокол о формировании цены поставок российского газа в республику в 2022 году, говорится в сообщении холдинга в среду.

"Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики. Документ определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", - сказано в сообщении.

Подписание состоялось в Санкт-Петербурге в рамках рабочей встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.

Ранее Минэнерго Белоруссии сообщило, что правительство республики и "Газпром" подписали протокол, по которому цена на газ для страны на 2022 год согласована на уровне $128,52 за 1 тыс. куб. м.

Договоренность о цене на газ в 2022 году достигнута президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на встрече 13 июля 2021 года. Тогда было принято решение, что в будущем году цена на газ не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.