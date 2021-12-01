Страны ОПЕК могут избрать нового генсека ОПЕК на встрече в январе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК завершили заседание, длившееся около двух часов, на котором было предложено созвать внеочередную встречу организации в январе - на ней может быть определена кандидатура нового генерального секретаря. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

Полномочия действующего генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо истекают в июле 2022 года.

"Встреча завершилась. Решили созвать следующую в январе, отдельно от стран "не ОПЕК". Там будет выбираться новый генсек", - сказал он. Дату встречи собеседник агентства не уточнил.