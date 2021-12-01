Реальная зарплата в России в сентябре выросла на 2% в годовом выражении

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в сентябре 2021 года выросли на 2% по сравнению с сентябрем прошедшего года, по сравнению с августом выросли на 3,7%, следует из данных Росстата.

За январь - сентябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре составила 54,687 тыс. руб. (+9,6% в годовом выражении). За январь - сентябрь номинальные зарплаты выросли на 9,3% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - август 2021 года выросли на 1,5%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 3,1%.