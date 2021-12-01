Фонд развития ветроэнергетики ввел в эксплуатацию 478 МВт новых мощностей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе Группой "Роснано" и ПАО "Фортум") приступил к промышленной эксплуатации ветроэлектростанций в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, суммарной мощностью 478 МВт. Это крупнейший единомоментный ввод ВИЭ-мощностей в истории российской энергетики, сообщили в среду в пресс-службе Группы "Роснано".

"Мы наблюдаем стремительное развитие ветроэнергетики в регионах России, что в очередной раз доказывает работоспособность отечественной системы поддержки "зеленой" энергетики. Совместно с "Фортум" мы создали игрока рынка - Фонд развития ветроэнергетики, сформировавшего крупнейший в России портфель проектов в рамках программ ДПМ ВИЭ 1.0 и 2.0. (ДПМ ВИЭ - программа стимулирования развития ВИЭ-генерации в ЕЭС России за счет гарантированной в течение определенного времени оплаты мощности по договору о предоставлении мощности на оптовый рынок, заключенному с владельцем электростанции - прим. ТАСС). Портфель проектов программы ДПМ ВИЭ 1.0 формирует заказы для предприятий по выпуску локализованного оборудования ВЭУ, созданных при участии "Роснано". Все требования по обеспечению необходимого уровня локализации ветроустановок выполняются в полном объеме. "Роснано" готово к новым индустриальным вызовам в рамках выполнения требований по углублению уровня локализации и обеспечению экспорта, сформированным регулятором для реализации проектов ДПМ ВИЭ 2.0", - приводит пресс-служба слова члена правления, руководителя Инвестиционного дивизиона ООО "УК "Роснано", председателя Совета директоров ООО "УК "Ветроэнергетика" Алишера Каланова.

За год было смонтировано 114 ветроэнергетических установок, а портфель реализованных проектов Фонда увеличился до 1078 МВт. Производство и сборка основных компонентов - лопастей, башен, гондол - осуществляется в России. Степень локализации оборудования сданных в эксплуатацию ветроэлектростанций подтверждена Министерством промышленности и торговли России и составляет более 65 %.

"Структуры "Фортум" в России, включая Фонд развития ветроэнергетики, первыми преодолели уникальный для России порог, обеспечив совокупный ввод мощностей ВЭС свыше 1 ГВт. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией Covid-19, мировой рост цен на металлы и строительные материалы, мы за 2020 и 2021 год ввели в эксплуатацию сотни мегаВатт возобновляемой энергетики в соответствии с графиком и утвержденным уровнем капитальных затрат. Взятые темпы и объемы строительства демонстрируют возможность Фонда реализовать самую амбициозную в России инвестиционную программу в области ВИЭ, которая предусматривает строительство более 3,4 ГВт к 2027 году", - сказал Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона "Россия", генеральный директор УК "Ветроэнергетика".

Регионы-лидеры 2021 года

Астраханская область: самый масштабный ВИЭ-проект 2021 года. В области были построены и начали поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) сразу пять объектов ветрогенерации: Излучная ВЭС, Манланская ВЭС, Старицкая ВЭС, Холмская ВЭС и Черноярская ВЭС. На территории станций, суммарная мощность которых составляет 340 МВт, смонтирована 81 ветроэнергетическая установка производства компании Vestas. Астраханские ВЭС стали вторым крупнейшим ветроэнергетическим кластером Фонда после кластера мощностей в Ростовского области.

В Волгоградской области в декабре началась промышленная эксплуатация Котовской ВЭС мощностью 88 МВт. На территории станций смонтирована 21 ветроэнергетическая установка производства компании Vestas мощностью 4,2 МВт каждая. Котовская ВЭС стала первым объектом ветрогенарации в Волгоградской области, но Фонд уже реализует следующий инвестиционный проект в регионе: в четвертом квартале 2022 года планируется ввод в эксплуатацию Новоалексеевской ВЭС мощностью 17 МВт.

В Ростовской области Фонд развития ветроэнергетики начал промышленную эксплуатации второй очереди Казачьей ВЭС. В 2021 году на территории ВЭС были смонтированы 12 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 4,2 МВт каждая, и станция вышла на проектную мощность в 100 МВт. На сегодняшний день в области реализована самая масштабная региональная инвестиционная программа Фонда. С вводом в эксплуатацию второй очереди Казачьей ВЭС суммарная установленная мощность расположенного в Ростовской области крупнейшего ветроэнергетического кластера России увеличилась до 400 МВт.

Об участниках проекта

Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе Группой "Роснано" и ПАО "Фортум" с целью инвестирования в ветроэнергетику на территории России. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 3,2 ГВт. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период до 2027 года.

Портфель реализованных проектов Фонда сегодня состоит из тринадцати ветроэлектростанций суммарной мощностью 1078 МВт (340 МВт в Астраханской области, 88 МВт в Волгоградской области, 200 МВт в Калмыкии, 400 МВт в Ростовской области, 50 МВт в Ульяновской области), из которых 550 МВт в Ульяновской, Ростовской областях и Республике Калмыкии проданы совместному предприятию "Фортум" и РФПИ. На различной стадии реализации находятся объекты суммарной мощностью 253,6 МВт ( 17 МВт в Волгоградской области, 236,6 в Самарской области).

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.