Европейский производитель обуви M&G Italia разместит часть производства в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 декабря./ТАСС/. Минпромторг Дагестана и европейский производитель обуви M&G Italia договорились о размещении пробного заказа на производство разовых заготовок для итальянской обуви на местных фабриках. Об этом сообщает в среду сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли республики.

"Республику Дагестан посетил официальный представитель итальянского производителя обуви M&G Italia Александр Тер-Согомонов для размещения части производства компании на обувных предприятиях республики. По итогам визита, в целях принятия решения о дальнейшем сотрудничестве, достигнута договоренность размещения пробного заказа на производство разовых заготовок для итальянской обуви на местных фабриках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что годовая потребность М&G в заготовках составляет более 1 млн. пар.

Продукция M&G Italia уже более 30 лет, следуя традициям итальянского обувного дизайна, пользуется большой популярностью во всем мире. Спектр применения обуви производства компании М&G очень широк, но основное направление - это производство обуви для экстремальных условий.

По поручению врио первого зампредседателя правительства региона Батыра Эмеева в рамках визита была проведена встреча с представителями крупных дагестанских предприятий легкой промышленности, а также знакомство гостей с производственным процессом на самих фабриках (ООО "БОФФ", ООО "ДОФ" и "SERG" "ZET",- добавили в пресс-службе.