Отбор газа из хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине за все время наблюдений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Европы в ноябре составил порядка 11,68 млрд куб. м. Это второй максимальный показатель для этого периода времени после ноября 2016 года, тогда из европейских хранилищ было отобрано 11,78 млрд куб. м.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ по итогам предыдущего месяца уменьшилась до 68,05% и сейчас составляет около 73,46 млрд куб. м.

Этот показатель достигнут в том числе за счет активного отбора газа из принадлежащих "Газпрому" хранилищ в Европе.