Добыча нефти в России в ноябре выросла на 8,6%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 8,6% и достигла 44,562 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

С начала года добыча нефти выросла на 1,6%, до 477,86 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в ноябре нарастила добычу нефти на 2,8%, до 15,42 млн тонн, а с начала года показатель сократился на 2,2% - до 170,5 млн тонн. Добыча "Лукойла" за ноябрь возросла на 12,9%, до 6,58 млн тонн, а с начала года - на 2,3%, до 69,21 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в ноябре нарастил добычу на 11,2%, до 4,76 млн тонн, с начала года добыча компании выросла на 0,1%, до 50,39 млн тонн. "Газпром нефть" за ноябрь добыла 4,79 млн тонн, что на 7,8% выше показателя ноября 2020 года, а с начала года добыча компании составила 51,64 млн тонн, что на 0,8% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в ноябре выросла на 12,4%, до 2,36 млн тонн, а с начала года - на 6,6%, до 25,39 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,94 млн тонн нефти (-8,7%), с начала года добыча увеличилась на 0,6%, до 10,87 млн тонн. Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) в ноябре сократили добычу нефти и конденсата на 13,1%, до 1,02 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 7,5%, до 11,95 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт российской нефти в январе - ноябре 2021 года сократился на 4,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 205,1 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж. Однако с весны страны соглашения постепенно смягчают ограничения и восстанавливают добычу нефти. Поэтому в ноябре 2021 года экспорт российской нефти увеличился на 3,4%, до 18,95 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за 11 месяцев уменьшился на 3,5% и составил 195,11 млн тонн, а в ноябре поставки выросли на 9,2%, до 18,31 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года упал на 15,1%, до 10,02 млн тонн. В ноябре этот показатель составил 0,645 млн тонн (-58,8%).

Транзит нефти в январе - ноябре сократился на 10,1%, до 16,11 млн тонн. В ноябре показатель упал на 22,3%, до 1,27 млн тонн.

На внутренний рынок за 11 месяцев 2021 года поставлено 260,43 млн тонн нефти, что на 3,5% больше, чем годом ранее. В ноябре на внутренний рынок поставлено 24,29 млн тонн нефти (рост на 8,1%).

Производство бензина

Россия по итогам января - ноября 2021 года нарастила производство бензина на 5,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 37,042 млн тонн, сообщается в материалах ЦДУ ТЭК.

В ноябре производство выросло на 10,6% в годовом исчислении - до 3,511 млн тонн.

В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии (в России они начали вводиться с марта 2020 г.). В настоящее время наблюдается постепенное восстановление спроса из-за ослабления ограничений.

Выпуск дизельного топлива в ноябре вырос на 8,2%, до 6,839 млн тонн, производство мазута сократилось на 0,1%, до 3,68 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки в РФ в ноябре 2021 г. увеличился на 7,1% - до 23,851 млн тонн, а в январе - ноябре - на 3,7%, до 256,015 млн тонн.

Добыча угля

Добыча угля в РФ в январе - ноябре 2021 года возросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 399,59 млн тонн, говорится в материалах ЦДУ ТЭК.

Добыча угля в ноябре выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 40,03 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок, в том числе на собственные нужды компаний, увеличились в ноябре на 4,8%, до 16 млн тонн. В том числе для обеспечения электростанций было поставлено 6,63 млн тонн, что на 0,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Поставки угля на нужды коксования сократились на 0,1%, до 2,98 млн тонн.

Экспорт российского угля в ноябре уменьшился на 6%, до 16,59 млн тонн. В том числе коксующегося угля было экспортировано 2,14 млн тонн, что на 7,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Добыча крупнейших угольных компаний в ноябре составила: СУЭК - 8,77 млн тонн угля (+6,4%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 3,31 млн тонн (-5,5%), ХК "СДС-уголь" - 1,6 млн тонн (-6,9%), "Востсибуголь" - 1,4 млн тонн (+38,8%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 460,9 тыс. тонн (-25,9%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 282,9 тыс. тонн (+36,4%).