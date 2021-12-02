Выручка АФК "Система" в III квартале выросла на 21,8%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам третьего квартала 2021 года увеличилась на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 225,118 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель OIBDA "Системы" за отчетный период составил 75,029 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 11,8%, до 2,292 млрд рублей.

Капитальные затраты "Системы" составили 47,5 млрд рублей.

Финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" выросли на 30% год к году, до 223,158 млрд рублей.

"Результаты третьего квартала 2021 года подтверждают способность корпорации наращивать стоимость портфельных компаний. Мы вновь ускорили темпы роста бизнеса, увеличив выручку Группы на 22% год-к-году, а показатель скорректированной OIBDA - на 5%. Основной вклад в позитивную динамику развития бизнеса АФК "Система" внесли консолидируемые публичные активы - МТС и Segezha Group, а также результаты быстрорастущего непубличного актива - Агрохолдинга "Степь".. - приводятся в сообщении слова президента АФК "Система" Владимира Чирахова.

Консолидированная выручка АФК "Система" за девять месяцев 2021 года увеличилась на 15,7% и достигла 576,662 млрд рублей. При этом скорректированный чистый убыток в доле АФК за отчетный период составил 3,494 млрд рублей против 4,876 млрд рублей годом ранее. Скорректированная OIBDA за отчетный период выросла на 5,7%, до 190,45 млрд рублей.