Экспорт безалкогольных напитков Москвы за два года вырос более чем в два раза

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспорт безалкогольных напитков Москвы в январе-августе 2021 года составил $32,98 млн, увеличившись на 118% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Поставки пищевой продукции Москвы за рубеж показывают стабильный рост из года в год, и динамика объема экспорта безалкогольных напитков лучше всех это демонстрирует. Если в январе-августе 2019 года в денежном выражении он составлял $15,12 млн, то в аналогичном периоде 2020 года - уже $17,92 млн, а в 2021 вырос до почти $33 млн. Всего импортерами столичных напитков стали компании из 51 страны", - отметил он.

По данным центра "Моспром", в число продуктов, экспортирующихся в товарной группе "безалкогольные напитки", входят газировка, питьевая и техническая вода, соки, а также безалкогольное пиво. Главные покупатели столичных напитков - страны ближнего зарубежья, среди них Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Азербайджан. Также в десятку ведущих импортеров вошли Монголия, США, Китай и ОАЭ.

"Экспорт безалкогольной продукции в ОАЭ в этом году осуществлен впервые, объем поставок составил $640 тыс. В тройку лидеров по динамике экспорта относительно аналогичного периода прошлого года входят Узбекистан, Монголия и Китай. Так, экспорт в Узбекистан вырос с $1,99 млн в январе-августе 2020 года до $11,62 млн в январе-августе 2021 года, объем поставок в Монголию - с $40 тыс. до $1,23 млн, а в Китай увеличился с $50 тыс. до $690 тыс.", - отметили в "Моспроме".

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. Они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.