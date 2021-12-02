Объем импортных грузов в порту Сабетта вырос в 11 раз за счет строительства "Арктик СПГ-2"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Объем импортных грузов в морском порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) в третьем квартале 2021 года вырос в 11 раз за счет поставки оборудования для строительства завода по сжижению газа за полярным кругом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

"В поселке Сабетта в 11 раз увеличился объем импортных грузов: по морю завозится оборудование для строящегося завода по сжижению газа за полярным кругом. Только за третий квартал 2021 года в территориальные воды Российской Федерации возле поселка Сабетта вошло 85 морских судов, что превышает прошлогодний показатель на 12%. Декларирование товаров осуществляется в Уральской электронной таможне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подрядная организация импортировала оборудование для строительства завода СПГ, гидроагрегаты, электрическую подстанцию, различные модули и платформы, щебень. Общий вес ввезенных грузов с начала года превысил полмиллиона тонн. В таможне уточнили, что оборудование и составные части ввозились с уплатой таможенных сборов и пошлин, но реализация инвестиционного проекта общероссийского значения позволила компании обратиться к руководству страны с просьбой о предоставлении ряда льгот при строительстве второй производственной линии. "С недавнего времени компания вошла в реестр владельцев свободного склада. При соблюдении определенных требований участник вправе ввозить на территорию страны любые грузы для производственных нужд без уплаты таможенных платежей. По нашим оценкам, применение такой процедуры поможет сэкономить миллиарды рублей и, соответственно, быстрее завершить строительство", - приводит пресс-служба цитату начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова.

Запуск первой линии "Арктик СПГ - 2" планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

О морпорте Сабетта

Порт Сабетта был построен для реализации проекта "Ямал СПГ". "Ямал СПГ" (50,1% - у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.