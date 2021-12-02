Saxo Bank прогнозирует давление женщин-трейдеров на компании с гендерным неравенством

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Женщины-трейдеры будут оказывать давление на компании, имеющие слабые показатели в области гендерного равенства. Об этом говорится в неофициальном прогнозе Saxo Bank "Шокирующие предсказания", опубликованном во четверг.

"Из-за разрыва в заработной плате женщины могли упустить возможность инвестирования в самый продолжительный "бычий" рынок в истории - в среднем на тех же должностях женщины зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины, поэтому у них меньше располагаемого дохода для инвестирования", - предположили в банке.

Усугубил гендерное неравенство и кризис, вызванный пандемией коронавируса, поскольку непропорционально много женщин бросали работу, чтобы заботиться о детях во время карантина, говорится в прогнозе. По данным Всемирного экономического форума, из-за пандемии на устранение гендерного разрыва в оплате труда теперь потребуется 135,6 года, а не с 99,5 года, как это было до пандемии, пояснили в банке.

"Устав от отсутствия прогресса, в 2022 году благодаря соцсетям они направят усилия на то, чтобы заставить компании, нарушающие законы о гражданских правах, устранить несправедливые сексистские, расистские, эйджистские и абьюзивные практики", - прогнозируют эксперты.

В этих целях женщины-трейдеры своими действиями окажут давление на акции патриархальных компаний и поддержат компании с лучшими показателями гендерного равенства среди персонала. По мнению Saxo Bank, политики по всему миру будут приветствовать, а не осуждать такие действия. Таким образом, они окажут еще большее давление на компании с устаревшими патриархальными взглядами, низким уровнем гендерного равенства в оплате труда и недостаточным количеством женщин в советах директоров и на руководящих должностях.

О "шокирующих прогнозах"

Saxo Bank ежегодно публикует "Шокирующие предсказания", которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали запустение мегаполисов в 2021 году из-за пандемии и конец эпохи фейковых новостей.