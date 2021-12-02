Горнолыжный сезон на курортах "Архыз" и "Эльбрус" откроется 4 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Два курорта в управлении "Кавказ.РФ" - "Эльбрус" и "Архыз" - 4 декабря одновременно начнут новый горнолыжный сезон 2021-2022 года. В первые дни катания для гостей откроются трассы разных уровней сложности и все необходимые сервисы, сообщила в четверг пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии запустит работу сразу обоих склонов, Южного и Северного, и почти 9 км трасс. На "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии открываем зону катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши", это около 6 км трасс. Конечно, будут работать сопутствующие сервисы: прокаты снаряжения, кафе и ремонт оборудования", - цитирует пресс-служба гендиректора "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева.

В прошлом году из-за холодной погоды сезон удалось начать раньше: "Эльбрус" открыл его 7 ноября, "Архыз" - 28 ноября. В этом году по случаю открытия двух курортов одновременно введен единый тариф "Промо", уточнили в пресс-службе. Ски-пассы можно купить онлайн на официальных сайтах курортов.

На "Архызе" будут доступны три длинные трассы. Две из них среднего уровня сложности - синие, на Южном склоне "Персеиды" длиной 3 км, а на Северном - "Кассиопея" длиной 4,4 км. Для новичков на Северном склоне заработает зеленая трасса "Горизонт" длиной 1,4 км: знакомиться с горнолыжным спортом можно будет на фоне самых эффектных видов на высоте 2 505 м.

На курорте "Эльбрус" будут открыты три трассы, в основном повышенного уровня сложности: со станции "Мир" на высоте 3 500 м к "Кругозору" спускаются синяя и красная трассы по 2 км каждая. А на самой высокой станции высотой 3 847 м будет открыта одна красная трасса длиной 1,2 км.

О курортах

Курорт "Архыз" в новом горнолыжном сезоне предложит гостям 27 км трасс и восемь канатных дорог, в том числе новую зону для начинающих на Лунной поляне. Длина зеленой трассы "Сириус", идущей от верхней станции кресельной канатной дороги "Зеленая планета", составит 1 673 м, она будет самой длинной трассой для новичков на курорте. В полную мощность заработает Северный склон, в том числе канатная дорога "Аполлон", ведущая на высшую точку курорта - 2 840 м. На "Архызе" есть несколько пунктов проката, детская школа "Архызенок", инструкторская служба с индивидуальными и групповыми занятиями, камеры хранения, детские комнаты и площадки, тюбинг, сноупарк, каток, кафе, рестораны, спа и развлекательный центр "Трамплюшка".

В высокий сезон на курорте "Эльбрус" будут работать 17 км трасс всех уровней сложности и три очереди самой высокогорной канатной дороги в России. В этом сезоне откроется детский учебный склон Saby Park, прокат оборудования и специализированный магазин. На каждой станции работают кафе с панорамным обзором Кавказского хребта.

В пресс-службе "Кавказ.РФ" напомнили, что обслуживание на кассе и посадка на канатные дороги курортов возможны только в средствах защиты органов дыхания.