Мишустину представили инвестиционные мегапроекты на пространстве ЕАЭС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл на ВДНХ для участия во втором Евразийском конгрессе. Главе кабмина представили четыре инвестиционных мегапроекта, которые реализуются и планируются к реализации на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Речь идет о проектах по созданию евразийского транспортного каркаса, по развитию евразийской товаропроводящей сети, модернизации инфраструктуры и совместному развитию водно-энергетического комплекса Центральной Азии, а также по цифровой трансформации.

В качестве принципа работы евразийского транспортного каркаса определено обеспечение бесшовности перевозок за счет внедрения цифровых решений. В рамках этого проекта уже ведется создание международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

Развитие евразийской товаропроводящей сети позволит обеспечить продовольственную безопасность более 220 млн человек и увеличить объем выпуска продукции АПК на 5-7% в год. Работа по обеспечению стран Центральной Азии водными ресурсами в перспективе повысит обеспеченность ими государств на 40%. Дополнительный инвестиционный ресурс от развития водно-энергетического комплекса ЕАЭС оценивается в $22 млрд.

Мегапроект по цифровой трансформации призван помогать в реализации всех остальных проектов. Он также включает в себя работу приложения "Путешествую без COVID-19" и создание приложения "Работа в ЕАЭС", которое планируется к запуску в следующем году. В рамках мегапроекта в целом будут развивать цифровые государственные услуги и наращивать трансграничную идентификацию бизнеса в объединении.

После презентации инвестпроектов Мишустин примет участие в пленарном заседании второго Евразийского конгресса.