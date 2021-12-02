Хуснуллин заявил, что строительство дорог к портам Крыма и Кубани завершат к 2024 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Создание дорожной сети к портам Азово-Черноморского бассейна в России завершится к 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг во время Второго Евразийского конгресса.

"Выход на порты Краснодарского края, на Крым - фактически все эти дороги закончим уже к 2024 году. Деньги у нас есть, работа развернута. У нас до Крыма и до портов Азово-Черноморского бассейна будет построена полноценная автомобильная связь", - сказал Хуснуллин.

По его словам, также обсуждается вопрос развития дорог к портам Астраханской области. "Мы считаем, что большая перспектива развития именно Каспия как транспорта и магистрали, здесь у нас заинтересованы и казахи, и туркмены, и Иран", - добавил вице-премьер.

В Краснодарском крае начнется строительство 119-километрового участка трассы А-289. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта.