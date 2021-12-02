Эксперт: документ о перечне районов Крайнего Севера уточнит и зафиксирует их границы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Документ, которым признаются утратившими силу указы 1990-х годов об отнесении ряда районов Карелии, Коми и других регионов России к Крайнему Северу, позволит уточнить границы Арктической зоны РФ и Крайнего Севера и увязать их с реальным развитием территорий. Такое мнение ТАСС высказала директор Института региональных исследований и городского планирования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ирина Ильина.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - в том числе, в республиках Карелия и Коми. Позже было опубликовано постановление правительства РФ, утвердившее единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. В плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

"Назначение этого указа - приведение в соответствие всех границ Арктической зоны РФ и зоны Крайнего Севера. У нас развитие проблем Севера активно началось в 1960-х годах, <...> и сейчас возникло много разных понятий. Также это связано с реформой муниципальных образований: сейчас происходит укрупнение муниципальных образований, и выход этого указа связан в большей степени не с отменой льгот жителей Крайнего Севера для этих регионов, а для упорядочения границ Арктической зоны <...> и, самое главное, необходимостью увязать это с реальным развитием этих территорий", - пояснила Ильина.

Льготы должны сохраниться

Принятие указа вызвало общественный резонанс и опасения, что люди могут лишиться положенных им территориальных льгот и преференций. Однако жители территорий, входящих в скорректированный перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации. И, как напомнила Ильина, льготы и преференции предусмотрены, в первую очередь, для привлечения населения на эти территории.

Сейчас понятия "Крайний Север" и "Арктическая зона" очень обширны и включают не только определенные по географическим принципам заполярные и приполярные территории. Вместе с тем, имеет значение, какие там климатические условия, распространение вечной мерзлоты, играет роль фактор удаленности этих территорий от транспортных магистралей, высокие транспортные издержки, удорожание производства. И теперь, с учетом принятия Арктической стратегии и пристального внимания к этим территориям, необходимо упорядочить их границы, зафиксировать их в документах, пояснила эксперт.

Кроме того, ряд ранее предоставляемых льгот утратил силу и был исключен из закона. Сейчас, по словам Ильиной, их перечень в основном включает районный коэффициент к заработной плате, стипендиям, пособиям, а также процентную надбавку к заработной плате, дополнительный отпуск от 8 до 24 календарных дней и компенсацию расходов на проезд к месту отпуска.

"Этот указ президента Путина сильно насторожил широкие круги, потому что все люди восприняли это так, что такая резкая мера исключает эти территории и люди лишатся каких-то льгот, каких-то преимуществ. <...> Но на самом деле Минэкономики давно готовило документ, <….> как раз для предоставления государственных гарантий и компенсаций людям, которые там проживают", - сообщила собеседница.

В 1992-1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие чeткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике. После указа президента старые нормативные акты были отменены.

Согласно новому перечню, к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы 17 регионов России, а также вся территория Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Камчатки.