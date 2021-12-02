МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ГК "Черноголовка" отстояла право на эксклюзивное использование бренда Fantola, которое пыталась оспорить компания Coca-Cola. Об этом говорится в сообщении "Черноголовки".

"ГК "Черноголовка" отстояла свое право на эксклюзивное использование бренда Fantola. Палата по патентным спорам (Роспатент) отказала The Coca Cola Company в удовлетворении ее возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам серии Fantola, принадлежащим ГК "Черноголовка", и оставила в силе регистрацию шести соответствующих товарных знаков", - отмечается в сообщении.

Бренд Fantolа разработан ГК "Черноголовка" в 2019 году как "зонтичный" и предназначен для маркировки продуктов питания в категориях: напитки, кондитерские изделия, соленые снеки. В 2019-2020 годах в РФ были зарегистрированы шесть товарных знаков Fantola. Однако, затем The Coca Cola Company попыталась аннулировать регистрации товарных знаков Fantola, обратившись с соответствующими возражениями в Палату по патентным спорам.

"В ходе заседаний коллегии Палаты по патентным спорам, которые состоялись 25 ноября 2021 г., представители ответчика предоставили убедительные доказательства того, что ГК "Черноголовка" при регистрации и использовании обозначения Fantola действовала добросовестно, и соответствующие товарные знаки были зарегистрированы в полном соответствии с действующим законодательством РФ", - сообщили в "Черноголовке".

Товарные знаки Fanta и Fantola прошли ряд экспертиз на предмет возможного смешения. "Согласно экспертным заключениям Гильдии лингвистов и Союза дизайнеров России, которые проанализировали семантику, фонетику и фирменный стиль брендов, смешение товарных знаков исключено", - отмечается в сообщении.

В компании Coca-Cola пока не ответили на запрос ТАСС.