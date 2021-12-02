KAZ Minerals планирует начать производство на Баимском месторождении меди в 2027 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. KAZ Minerals планирует начать производство на Баимском месторождении меди на Чукотке в начале 2027 года, при этом срок отработки месторождения составит 60 лет, объем переработки - 70 млн тонн руды в год. Об этом председатель совета директоров компании KAZ Minerals Олег Новачук доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

По словам Новачука, компания планирует построить две обогатительные фабрики на месторождении по 35 млн тонн в год каждая. "Это самые крупные в мире на сегодняшний день. И медный эквивалент производства планируется 400 тыс. тонн меди в год", - сказал он Путину.

Банковское ТЭО проекта завершено, он обойдется в 620 млрд рублей или $8,5 млрд, добавил Новачук. Из этой суммы 44 млрд рублей уже вложено. Запуск проекта позволит увеличить выпуск меди в России на 25% и золота - на 4%, сообщил он. На время строительства планируется создать около 11 тыс. рабочих мест, во время эксплуатации планируется, что на проекте будут работать более 5 тыс. человек.

Новачук также поблагодарил Путина за поддержку проекта по созданию малых плавучих атомных станций. "Мы договорились с "Росатомом", что они строят четыре баржи примерно по 110-115 мегаватт каждая, то есть установленная мощность строительства плавучих электростанций будет 440 мегаватт. Одна [баржа] будет стоять в резерве, три будут генерировать электроэнергию для нас", - сказал он.

Компания при господдержке построит круглогодичный порт и круглогодичную автомобильную дорогу.

Такая инфраструктура позволит забыть "о зимнем завозе", сказал Новачук. "Мы сейчас ведем переговоры с "Росатомом" о строительстве персонального ледокола, который будет обслуживать наш проект, и трех судов ледового класса, которые позволят завозить и продукты, и все, что нужно, круглый год. То есть мы вот эту континентальную часть Чукотки обеспечим", - заключил он.

О компании

KAZ Minerals - крупнейший производитель меди в Казахстане и второй крупнейший производитель золота в Киргизии.

Баимское месторождение находится в Чукотском автономном округе. Было открыто в 1972 году. Ресурсы месторождения, включая прогнозные, - 23 млн тонн меди, 2 тыс. тонн золота.