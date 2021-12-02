Поморье будет работать с РАН и Минвостокразвития по созданию центра арктической медицины

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Архангельская область будет сотрудничать с Российской академией наук (РАН) и Минвостокразвития РФ по созданию в Архангельске Федерального центра арктической медицины. Соответствующее соглашение подписано на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

"Архангельская область заключила соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития России и РАН. Главным предметом взаимодействия станет создание в Архангельске Федерального центра арктической медицины. Соглашение заключено на полях XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который сегодня открылся в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и президент Российской академии наук академик РАН Александр Сергеев", - указано в сообщении.

Стороны планируют сотрудничать в области научно-исследовательской, научно-технической, инновационной, экспертной и информационно-аналитической деятельности. Российская академия наук будет оказывать поддержку в разработке новых методов и технологий в медицине, содействовать в координации научных исследований и дальнейшем изучении возможного негативного влияния окружающей среды на жителей Арктической зоны РФ. "На Севере, за полярным кругом, проживает более 2,5 миллиона человек. Необходимо выработать самые современные подходы к обеспечению здоровья людей на Севере. Выполнить задачи, поставленные президентом России в стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, по увеличению продолжительности жизни людей в Арктике. Медицина должна быть эффективной и соответствовать климатическим, географическим особенностям Арктики", - сказал по итогам подписания соглашения министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В свою очередь Цыбульский отметил, что Архангельск является наиболее подходящим местом для создания Федерального медцентра. "Архангельская область, Архангельск - наиболее подходящее для этого место. У нас сконцентрированы компетенции: и научные, и образовательные, и клинические, - приводит пресс-служба слова губернатора. - Наша задача - определить специфику и влияние, которое оказывают на людей климат и природа на Севере и в Арктической зоне, систематизировать, выработать научные подходы к превентивной и таргетированной медицине. И затем с помощью кафедры и клиник Северного государственного медицинского университета применить это на практике и распространить научные подходы на всю территорию Севера. И, может быть, поделиться с нашими международными партнерами и соседями".

Сотрудничество сторон будет нацелено на развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение медицинского центра, привлечение кадров для научной работы и подготовку предложений по формированию учебно-методического комплекса.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.