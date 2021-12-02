Объем инвестиций в ТОСЭР "Череповец" возрос до 6 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инвестиции от резидентов территории особого социально-экономического развития "Череповец" увеличились до 6 млрд рубле. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Мы создали ТОСЭР в Череповце, сейчас уже резидентами являются более 16 предприятий, объем инвестиций в ТОСЭР - почти 6 млрд рублей, создано более 2,5 тыс. рабочих мест. В результате уровень безработицы с 5% от экономически активного населения Череповца упал до 1% и менее. Зависимость бюджета от градообразующих предприятий упала с 30 до 15%, то есть в два раза", - сказал Кувшинников на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам рейтинга топ-10 моногородов за 2020 год и награждению победителей.

Как отметил глава региона, сегодня Череповец - стремительно развивающийся город, который имеет инфраструктуру для строительства новых производств. Построили судостроительный завод, тепличный комплекс, предприятие "Русский чай" и другие предприятия, которые ранее не работали на территории моногорода, "диверсификация получилась".

Губернатор вспомнил 2008 год на примере Череповца, мэром которого он тогда был. "История для развития города была катастрофическая, потому что, когда случился финансово-экономический кризис, прибыль крупнейших наших градообразующих предприятий упала до нуля, поступления в бюджет сократились в 2,5 раза, количество безработных на рынке, по нашему прогнозу, только в Череповце должно было превысить 14 тыс. человек, это более 5% от экономически активного населения города. Если бы мы тогда совместно не включились в работу, если бы не была своевременно оказана помощь федерального бюджета, Фонда моногородов, правительства России, нашим моногородам было бы просто не выжить", - отметил Кувшинников.

По его словам, власти среагировали "мгновенно, создали специальные офисы для устройства безработных, общественные временные рабочие места". В тот период была запущена программа "Пять шагов благоустройства" с привлечением безработных, были запущены новые формы поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы не только сохранили устойчивость наших многопрофильных городов, но и сделали шаг в будущее. Мы уже тогда, создав комплексные планы развития моногородов, создали планы по диверсификации экономики. Получили колоссальный объем федеральных средств на создание индустриальных парков, чтобы диверсифицировать экономику, создать новые предприятия", - подытожил Кувшинников.

О резидентах

Как отмечал руководитель региона в июне, резиденты инвестировали 5 млрд рублей. Среди резидентов, которые вышли на проектную мощность, глава региона назвал завод "Фиброплит", производящий инновационный стройматериал - фибролитовые плиты. В проект вложили почти 2 млрд рублей инвестиций, создали 136 рабочих мест. Это АО "Механика" по производству вездеходов, которые поставляются также в Канаду и США, объем инвестиций - 153 млн рублей. Торговый дом "Русский чай" сейчас производит продукт под маркой "Иван-чай" и продает его более чем в 50 регионов России. Это мобильный асфальтовый завод, который перемещается по Вологодской области, а также тепличный комплекс "Новый" по круглогодичному выращиванию овощных культур - 2,5 млрд рублей инвестиций, 200 рабочих мест.

За период действия ТОСЭР "Череповец" в консолидированный бюджет области дополнительно поступило порядка 100 млн рублей налоговых отчислений от резидентов. К 2027 году отчисления резидентов должны составить более 500 млн рублей ежегодно.