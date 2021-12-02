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Минфин предложил ЕАЭС отменить ввозную пошлину на бриллианты менее 0,2 карат

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия предлагает Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) отменить ввозную пошлину на бриллианты менее 0,2 карат. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Мы направили в Евразийскую экономическую комиссию предложение об отмене ввозной таможенной пошлины на неограненные сырые алмазы размером меньше 0,2 карата. Посмотрим, как пойдет. Может быть, это будет и больше, чем два карата", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного вопросам налогообложения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Замглавы министерства также отметил, что в настоящее время есть "определенные проблемы с тем, что не все страны союза поддерживают это предложение".

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