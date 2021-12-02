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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Министры ОПЕК+ обсуждают базовый план восстановления добычи в январе на 400 тыс. б/c

Другие опции не рассматриваются, сообщил источник

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на переговорах в четверг придерживаются пока базового плана восстановления добычи нефти в январе - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), другие опции не рассматриваются, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Ничего нового, обсуждается базовый сценарий", - сказал он. Другой собеседник ТАСС отметил, что обсуждения уже перешли в формат министерской встречи ОПЕК+. Несколько минут назад завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+, на котором не было вынесено рекомендаций по уровням добычи нефти на январь.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти темпами на 400 тыс. б/с в месяц с августа, этот план является базовым. Его планировалось сохранить до весны 2022 года. Однако из-за высокой неопределенности министры ОПЕК+ в начале каждого месяца собираются на онлайн конференции, чтобы подтвердить или пересмотреть его на предстоящий период.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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