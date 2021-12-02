В ТОСЭР моногорода Павловск под Воронежем инвестировано более 20 млрд рублей

ТАСС, 2 декабря. Резиденты территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Павловск", созданной в 2018 году в моногороде Павловске Воронежской области, вложили более 20 млрд рублей в реализацию своих проектов. Об этом сообщил на пресс-конференции в онлайн-формате по итогам рейтинга ТОП-10 моногородов за 2020 год губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Мы в течение двух с половиной лет на территории моногорода Павловск, создав ТОСЭР, привлекли уже более 20 млрд рублей инвестиций. Причем это уже не заявленные проекты, а проекты, уже реализованные или находящиеся на высокой стадии реализации. И, безусловно, они полностью решают проблему как занятости населения, так и устойчивости экономики развития этой территории", - сказал он.

По словам Гусева, Фонд развития моногородов выделил для ТОСЭР "Павловск" порядка 1 млрд рублей, на которые была построена инженерная инфраструктура. Он добавил, что создание ТОСЭР стало решающим фактором экономического развития моногорода Павловска, но власти региона заинтересованы в комплексном развитии территории, для чего разработали отдельную программу. "Разработали программу и сделаем город Павловск модельным районным центром, где будут решены многие социальные проблемы, с точки зрения инфраструктуры. Создадим хорошую комфортную городскую среду, это отдельная региональная программа с хорошим финансированием", - сказал Гусев.

ТОСЭР "Павловск" создана в 2018 году в моногороде Павловске Воронежской области для создания новых рабочих мест и снижения экономической зависимости от градообразующего предприятия "Павловск Неруд", которое разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение гранита. В настоящее время в ней зарегистрированы шесть компаний, заявившие создание более 1,4 тыс. рабочих мест, в том числе "Сладуника" с предприятием по переработке ягоды, "Агроэко-Юг" с мясоперерабатывающим заводом, французская компания Lidea с заводом семян, "Тэка" с тепличным комплексом и другие.