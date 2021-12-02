В СФ предлагают облагать акцизом как сами одноразовые вейпы, так и жидкости для них

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын разработали законопроект о введении комбинированной ставки акциза и на одноразовые электронные средства доставки никотина (вейпы), и на жидкость, которая неотделима от этого устройства. Текст законопроекта, направленного для отзыва в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него", - говорится в пояснительной записке.

Как объясняют сенаторы, Налоговым кодексом РФ в настоящее время установлен единообразный подход взимания акцизов с подобных устройств независимо от возможности или невозможности их повторного использования. "Таким образом, при ввозе и реализации электронных средств доставки никотина многоразового использования акциз взимается отдельно с устройства по установленной для него ставке, а также отдельно с жидкости, которая предназначена для заправки данного устройства или находится в порционной упаковке (картридже)", - подчеркивают авторы.

Как отмечается в пояснительной записке, составляющими частями вейпов одноразового использования являются и само устройство, и жидкость, то есть два подакцизных товара. При этом, согласно принципу однократности налогообложения, обложение акцизом вейпа одноразового использования осуществляется один раз - по ставке, установленной для электронных систем доставки никотина.

"Аналогичная ситуация может складываться и с налогообложением комплектов, содержащих в себе как устройство многоразового использования, так и контейнер с жидкостью. Товары, представленные в комплекте, должны быть классифицированы по той части комплекта, который придает комплекту основное свойство, то есть по коду на устройство электронной системы доставки никотина. Таким образом, при ввозе комплекта акциз уплачивается только за само устройство", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, законопроект направлен на установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение в федеральный бюджет дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции. В результате принятия законопроекта объем дополнительных доходов федерального бюджета может составить свыше 1 млрд рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования, подчеркивают авторы.