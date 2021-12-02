"Уральские авиалинии" открывают прямые рейсы из Калуги в Ереван с 19 декабря

КАЛУГА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" открывает прямые авиарейсы в Ереван из международного аэропорта Калуга 19 декабря. Перелеты запланировали выполнять один раз в неделю, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажи билетов на прямые рейсы из Калуги в Ереван (Армения). Перелеты будут выполняться с 19 декабря 2021 года один раз в неделю, по воскресеньям", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

В пресс-службе отметили, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 кресел. "Уральские авиалинии" стала второй компанией, работающей по направлению Калуга - Ереван, с ноября 2021 года перелеты также выполняет компания "Азимут".

Выполняются рейсы по 17 направлениям, в том числе по семи международным, включая полеты в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Минск, Ош, Худжанд, Куляб. В планах на 2022 год - открытие прямых рейсов в Самару, Нижний Новгород, Мурманск, Астрахань, Новый Уренгой и Салехард.

Международный аэропорт Калуга имени К.Э. Циолковского ввели в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час. Аэропорт с начала 2021 года обслужил 200 тыс. пассажиров, что более чем на 70% превышает объемы 2020 и 2019 годов.