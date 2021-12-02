"Аэрофлот" подтвердил статус глобальной авиакомпании высшего класса по версии APEX

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" получил высший статус - "пять звезд" - в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Аэрофлот" вновь получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, "Аэрофлот" - единственная российская компания - многолетний обладатель престижного международного статуса, не уступающая по уровню сервиса премиум-перевозчикам мира", - отмечается в сообщении.

В этом году рейтинг охватил более 600 авиакомпаний мира, которые оценивались по отзывам пассажиров. Для этого американская ассоциация использует уникальную технологию, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке. В категории "Глобальная авиакомпания" рассматривались перевозчики с большим флотом широкофюзеляжных самолетов, совершающие полеты во всем мире. Наивысшую оценку "пять звезд" APEX присвоил 23 таким компаниям.

Сообщается, что результаты официального рейтинга авиакомпаний были объявлены на торжественной церемонии APEX Awards, которая прошла в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX EXPO 2021 в Калифорнии.