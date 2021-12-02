В России на удаленке работают более 3 млн человек

СОФИЯ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Пандемия коронавируса стала стимулом развития дистанционных форм занятости, в удаленном режиме трудятся более 3 млн россиян. Об этом в интервью ТАСС рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Проблема пандемии и связанных с ней ограничений ускорили изменения в социальной политике нашей страны, подготовка которых велась в последние годы. Продуктом пандемии стало развитие дистанционных форм занятости. Удаленная работа позволяет совмещать семейные и профессиональные обязанности, в таком режиме сегодня трудятся более 3 млн россиян, а удаленная занятость отрегулирована законодательно", - сообщила Баталина.

Еще одним продуктом пандемии стал проект "Социальное казначейство". "Это новый формат взаимодействия человека и государства при предоставлении различных государственных услуг, в том числе мер социальной поддержки. Он предусматривает возможность получения поддержки через подачу одного заявления в электронном виде, или вообще без заявления, без сбора большого количества подтверждающих документов. Понятно, что в условиях пандемии, когда не было возможности собирать различные справки, лично приходить в центры социальной защиты, цифровизация предоставления мер поддержки позволила непрерывно оказывать гражданам адресную помощь", - рассказала Баталина, уточнив, что социальное казначейство помогло получить государственную финансовую поддержку более 28 млн детей.

Она напомнила, что во время пандемии для поддержки семей с детьми по поручению президента был осуществлен ряд единовременных выплат, которые также осуществлялись на принципах социального казначейства. За два года пандемии такой поддержкой были охвачены более 28 млн детей. Для получения таких выплат достаточно было заполнить электронное заявление, а в отдельных случаях зачисление средств производилось автоматически.

Баталина также отметила важность развития проекта долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. "В нашей стране начиная с 2018 года реализуется пилотный проект долговременного ухода за инвалидами. Мы видим, что эта система, обеспечивающая постоянный уход со стороны государства за гражданами, которые полностью или частично лишены возможности самообслуживания, сохраняет продолжительность жизни, снижает нагрузку на медицинские учреждения и скорую помощь, помогает человеку сохранять активность", - пояснила министр.

"Безусловно, что и без пандемии мы по этим направлениям достигли бы значимых результатов, но ковид существенно ускорил этот процесс, заставил нас быть более мобильными, эффективными, научил быстро принимать решения и слаженно работать. Весь этот период различные министерства Российской Федерации работали единой командой, чтобы оперативно отрабатывать задачи, поставленные Президентом", - подчеркнула Баталина.