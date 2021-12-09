Вместо двух бараков — завод. О добыче и производстве сжиженного природного газа в Арктике

Российская Арктика известна не только морозами, белыми медведями и северным сиянием, но и обилием полезных ископаемых. В 2010 году правительство России приняло комплексный план по развитию производства сжиженного природного газа на Ямале, и с тех пор на полуострове выросли комплексы по добыче газа и его сжижению. Рассказываем, как добывают голубое топливо на Русском Севере

Завод по строительству заводов Минус 20 градусов, ветер 5 метров в секунду, конец ноября, Мурманская область, дорога на поселок Белокаменка. Регион встречает гостей покрытыми инеем жизнеутверждающими баннерами вдоль трассы из аэропорта: "На севере — уютно", "На севере — тепло" и "На севере — красиво". Если с первыми двумя тезисами еще можно поспорить, то последнее — абсолютная правда: за окном все белое, зима здесь уже давно, настоящая предновогодняя сказка. Однако времени на любование местными красотами не много, примерно в 11:00 рассвело, но "умные" часы на руке подсказывают: это ненадолго, в 13:00 уже начнется закат. Скоро полярная ночь.

Описание Здание платформы гравитационного типа на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в поселке Белокаменка © Станислав Красильников/ТАСС

Дорога ведет в прикрытое от посторонних глаз высокими сопками место у Кольского залива, названное сложной аббревиатурой ЦСКМС — Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк". Меньше пяти лет назад здесь не было ничего, просто морское побережье. В 2017 году начались земельные работы, и в каменной сопке буквально прорубили место для нового завода по строительству плавучих комплексов по сжижению газа. ЦСКМС — первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). ОГТ — это платформа, удерживаемая на морском дне за счет собственного веса и связей нижней части морской гравитационной платформы с грунтом. В период транспортировки платформа удерживается на поверхности воды за счет закрепленного балласта. Сейчас ЦСКМС уже строит две первые линии сжижения газа на ОГТ для проекта "Арктик СПГ 2", который расположен на Гыданском полуострове. "Центр создан для того, чтобы можно было объединить бетонные платформы с технологическими модулями. После их интеграции мы получаем завод по сжижению газа, который будет транспортирован отсюда, так как он плавающий, с помощью буксиров непосредственно на месторождение", — рассказывает Роман Гурьянов, заместитель директора проекта "Арктик СПГ 2" — директор по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ). Место для завода, отмечает он, выбрали не из-за красот — только тут нашли необходимые глубины, где можно без проблем спустить на воду такие сооружения. К тому же здесь есть вся инфраструктура, город Мурманск с морским портом и аэропортом, а также никем до этого не занятая площадка под производство, которое охватывает в общей сложности более 600 га. Он показывает сухой док, где уже собирают одну из таких платформ. Это гигантское бетонное основание, на которое устанавливаются модули с огромным количеством труб. Общий цикл изготовления платформы с установкой линий сжижения газа занимает 18 месяцев. Размер такой платформы — 300 м в длину и 150 м в ширину, масса — 600 тыс. т. По данным "Новатэка", сейчас это самые масштабные плавучие сооружения в мире. По сути, это готовый завод, который после окончательной сборки будет установлен возле месторождения газа в ЯНАО на Гыданском полуострове и сможет сразу, без дополнительной доработки на месте, выполнять полный цикл работ по изготовлению СПГ. "Платформа позволяет производить сжиженный газ, хранить его и отгружать. В этом и уникальность — все в одном", — говорит Гурьянов. Кто делает платформы Помимо сухих доков на территории центра расположены цеха для сборки и окраски конструкций, причал для приема судов, бетонные заводы. Для сотрудников ЦСКМС, которых тут около 20 тыс., также предусмотрены современный медицинский центр и жилой городок, так как большая часть работников заступает вахтами. На площадке работают уроженцы самых разных регионов России, а также выходцы из Турции, Сербии, Италии, Азербайджана и других стран.

Однако языковой барьер на производственной площадке может стать помехой для общения со СМИ, но не мешает работе — даже надписи на стендах продублированы как минимум на семи языках. Перевод на русский одной из них гласит — "с заботой о жизни" и напоминает рабочим о необходимости использовать средства страховки.

Жители Мурманской области также работают на ЦСКМС. Евгений Михайлов — специалист по интеграции модулей на платформы, он вернулся домой с Ямала. "До этого я работал на проекте "Ямал СПГ", здесь такой амбициозный проект, мне, конечно, хотелось сюда попасть, очень интересно. Причем я начинал работать тут давно, еще ничего здесь, в Белокаменке, не было, проектные изыскания были для меня очень интересны", — рассказал он. Причал для платформ на Ямале Минус 30 градусов, ветер 6 метров в секунду, конец ноября, аэропорт поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь сумрак, а "умные" часы в этих широтах не стали вычислять время восхода и заката и показывают просто — полярная ночь. Хотя ненадолго все же становится светлее. Пейзажи, которые в такой ситуации еще можно разглядеть невооруженным глазом, — сплошная ледяная пустыня.

Описание Газовые скважины №1 на территории Салмановского (Утреннего) месторождения © Станислав Красильников/ТАСС

Еще один перелет в аэропорт Утренний, на полуостров Гыдан. Отсюда еще пару десятков километров по дороге на вахтовом автобусе, и мы попадаем на строящиеся объекты "Арктик СПГ 2". Первая точка, где добывают газ из-под земли, — скважины. Меры безопасности очень жесткие. На месте инструктор объясняет группе журналистов: "Если вы слышите два коротких и один длинный звуковой сигнал — пожар, четыре коротких — несчастный случай", курить строжайше запрещено.

Описание Сварочные работы на территории Салмановского (Утреннего) месторождения © Станислав Красильников/ТАСС

"Здесь была проведена масштабная геологоразведочная работа, пробурено более 50 разведочных скважин. По итогам этих работ построены геологические и гидродинамические модели, а результатом этой работы явилось то, что здесь открыто более 150 залежей", — рассказывает Владислав Просянко, заместитель гендиректора по бурению "Арктик СПГ 2". На месте стоит буровая установка "Арктика" производства российского завода "Уралмаш", издалека в темноте она похожа на готическую кирху, а само название буровой говорит о готовности ее работы в сложных климатических условиях. Рядом с ней ветвистые трубы с арматурой — это уже готовые скважины. Но основная сеть труб находится под землей. "Глубины скважин — до 6 тыс. м. Во всех скважинах имеется горизонтальный участок в продуктивном пласте протяженностью 1500 м, то есть именно пласт, из которого будет добываться газ. Всего у нас запланировано порядка миллиона метров проходки за весь проект", — отмечет Просянко.

Описание Фонтанные арматуры на скважине "Арктик СПГ 2" © Станислав Красильников/ТАСС

После добычи газа из-под земли он поступает на следующую точку — установку комплексной подготовки газа. "Сюда поступает пластовая смесь и доводится тут до нормативных параметров. И дальше по газопроводу поступает на завод СПГ. Отделенный от газа конденсат так же, как и газ, по трубе транспортируется на завод СПГ для стабилизации", — поясняет Евгений Крутько, начальник управления капстроительства объекта. Поэтому производство будет безотходным и не повлияет на экологию. Следующая точка — на берегу. Именно сюда подвезут огромную платформу, строящуюся под Мурманском. Там газ будет сжижаться и храниться до момента загрузки в танкер и отправки по морю потребителям. Местный климат, как говорят сотрудники предприятия, усложняет жизнь людям, однако помогает производству — газ сжижают при очень низких температурах, и тут часть работы делает природа. Первый газ отсюда планируют отправить уже в 2023 году. Первый и второй СПГ Примерно в 80 км от строящегося "Арктик СПГ 2" у Сабетты расположено первое производство сжиженного газа "Ямал СПГ", которое уже поставляет топливо на рынок. Издалека оно напоминает предновогоднюю Олимпийскую деревню — светится огнями, а над строениями горит огромный факел. Вблизи оказывается, что "здания" представляют собой огромное сплетение труб, а подсветка нужна для работы в условиях постоянной темноты.

Описание Завод "Ямал СПГ" в поселке Сабетта © Донат Сорокин/ТАСС

Сотрудники "Новатэка" поясняют, что всего того, что здесь можно увидеть сегодня, не было еще несколько лет назад. Когда проект стартовал, в Сабетте стояло два деревянных советских барака, а официальное население составляло 19 человек. Во время строительства население выросло до 30 тыс. человек, а теперь, когда объект завершен и поставляет газ, строители уехали и остался только персонал, работающий на предприятии, — около 5 тыс. человек. Немногочисленные соседи сотрудников завода — коренной народ ненцы, чумы которых, как рассказывают работники, можно встретить в нескольких километрах от производства. Есть на предприятии охрана — на случай визитов представителей местной фауны: песцов и белых медведей. Предприятие полностью автономно и обеспечивает само себя — здесь есть своя электростанция, жилые дома, бани, медицинский центр, досуговые учреждения. При всей серьезности проекта не обошлось без доли юмора — огромные резервуары для сжиженного газа на берегу реки раскрасили в стиле известной банки советской сгущенки.

Описание Завод "Ямал СПГ" в поселке Сабетта © Елена Афонина/ТАСС

"Этикетка" на одной такой "банке" сообщает, что внутри сжиженный природный газ, охлажденный до минус 163 градусов и сделанный по ГОСТу. Зачем нужен СПГ Коренное отличие между двумя проектами — устройство завода. "Ямал СПГ" — стационарный завод, стоящий на земле, а "Арктик СПГ 2" будет построен с использованием инновационной технологии на основаниях гравитационного типа. Мировой рынок газа растет, и главным образом — за счет увеличения потребления СПГ, и России важно занять на нем долю, которая соответствует нашим запасам газа — около 20%. Еще один довод в пользу строительства завода СПГ на ОГТ — снижение капитальных затрат и, соответственно, повышение конкурентности нашего арктического СПГ на мировом рынке. Транспортировка СПГ с места производства танкером без строительства трубопровода позволяет поставлять топливо не только тем потребителям, к которым проложена труба, но и в любую точку мира.

Описание Установка комплексной подготовки газа на территории Салмановского (Утреннего) месторождения © Станислав Красильников/ТАСС