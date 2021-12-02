Пандемию обвинили в росте инфляции

По мнению Йеллен, проблема инфляции обозначилась во всех развитых странах, а это значит, у нее должна быть общая причина. Финансист видит ее в пандемии. "Пандемия добавила факторы, вызвавшие инфляцию, которая еще некоторое время будет проблемой", - сказала министр. Она признала, что меры американского правительства по стимулированию спроса тоже оказали свое влияние, но это обстоятельство менее значительно по сравнению с распространением коронавируса.

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привнесла в экономическое поведение человека изменения, которые в том числе способствуют росту инфляции. Такое мнение в четверг высказала министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"Пандемия серьезно изменила структуру потребления, сместив акцент от сектора услуг к товарам. Значительно вырос спрос на технологические и цифровые услуги", - отметила Йеллен. По ее словам, на фоне этого обозначилась нехватка полупроводников на мировом рынке. Усугубляют положение перебои в цепочках поставок. Она добавила, что Белый дом следит за ситуацией и "прикладывает усилия по координации частного сектора". В связи с этими проблемами Йеллен указала, что администрация "не хочет обещать большее, чем она сможет воплотить".

Хотя "уровень безработицы в США составляет 4,6%, что большое достижение", число экономически активных граждан в стране уменьшилось, указала Йеллен. Она призналась, что власти США не до конца понимают, почему люди не возвращаются на прежние рабочие места. По ее мнению, в сферах, подразумевающих частое межличностное общение, таких как образование, это может быть связано с опасениями заразиться коронавирусом. В подобных областях экономики наблюдается нехватка специалистов.

Реакция на новые вызовы

В связи с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" министр финансов США сказала, что в Вашингтоне надеются, что он не окажет существенного влияния на экономический рост, хотя американские власти все еще не могут делать точных прогнозов и следят за научными данными.

Министр отметила, что банковская система США "прекрасно справилась" с вызовами, появившимися из-за пандемии в марте 2020 года. Проведенные реформы способствовали стабильности финансовых институтов. Основные риски не были связаны с самой банковской системой, а находились вне ее. Однако "денежный рынок подобный тест провалил", в этой сфере потребуется реформирование, считает Йеллен.

О торговле с Китаем министр финансов США заявила, что некоторые пошлины, введенные еще при Дональде Трампе, "создают определенные проблемы, не имея под собой стратегических обоснований". Она заявила, что не против идеи посетить КНР, хоть это и не входит в ее планы, но там действуют серьезные ограничения в связи с коронавирусом.