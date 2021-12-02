На Украине пробурили первую скважину на Моспановском месторождении газа

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты компании "Укргаздобыча" пробурили поисковую скважину на Моспановском месторождении газа в Харьковской области, ее пропускная способность составила около 239 тыс. куб. м газа в сутки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении. Бурение поисковой скважины шло с июня по октябрь 2021 года, она имеет вертикальный профиль и глубину более 4 км.

В компании отметили, что "Укргаздобыча" продолжает раскрытие потенциала новых газовых участков. "Определены десять площадей, имеющие самые большие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие три года", - уточняется в сообщении.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина в течение трех-пяти лет сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности. По его словам, в настоящее время стране не хватает около 10 млрд куб. м газа в год, чтобы отказаться от его импорта.

В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4% до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.